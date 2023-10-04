إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

الوكيل الاخباري - اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة خلال اقتحام الاحتلال لها اليوم الأربعاء، ما أسفر الى وقوع إصابات وحالات اختناق، واعتقال 13 فلسطينيا.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، حيث وقعت العديد من الإصابات بالرصاص الحي والاختناق واعتقال 13 فلسطينيا.



واضاف، انه تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال.



من جهة اخرى، أكدت حكومة السلطة الفلسطينية أن الجماعات اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، مدعومة من حكومة الاحتلال، تستخدم الأعياد اليهودية كغطاء لاستباحة المسجد الأقصى بالاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية وتطبيق لما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني، حيث يمنع الاحتلال المصلين ويعتدي عليهم بالضرب والاعتقال.



وأدانت السلطة في بيان لوزارة شؤون القدس تزايد وتيرة اعتداءات متطرفين إسرائيليين على الممتلكات الكنسية وعلى المسيحيين الفلسطينيين والأجانب في مدينة القدس، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها.



بترا

