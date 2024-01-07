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الأحد، 07-01-2024 12:11 ص

جيش الاحتلال مصدوم.. محمد الضيف يستخدم كلتا يديه وهو متعافي

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الوكيل الاخباري - خلافا لما يعرفة جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي، عن الحالة الصحية للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، وهو أنه مبتور الأطراف وفاقد للبصر، نتيجة لإصابته الخطيرة في إحدى محاولات اغتياله، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم عن وثائق جديدة للضيف.

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ونشر الجيش صورة ادعى أنها للضيف وتم كشفها من احد الحواسيب التي تم ضبطها خلال العملية البرية في غزة.


ويظهر في الصورة الضيف وهو يحمل ساعة ومال في يده اليسرى، وفي اليد الأخرى يحمل كأسا شاي، وهذا خلافاً لتقديرات الأمن قبل الحرب التي قالت إن الضيف فاقدا للبصر وعاجزا عن الحركة. 


ويبدو أن الوثائق الجديدة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي شكلت صدمة للأمن والجيش الإسرائيلي الذي طالما اعتقد أن محمد الضيف عاجز، ولا يمثل سوى قائد رمزي للقسام.


ولم يصدر تعقيب بعد من كتائب القسام أو حركة حماس، بشأن ادعاءات الجيش الإسرائيلي. معا

 




 

 


 

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