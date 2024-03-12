جيش الاحتلال يحاصر منزلا بجنين

الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إن الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلا يتحصن به فلسطيني مطلوب في مدينة جنين.

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وقد تسللت قوات خاصة إسرائيلية عبر مركبات تحمل تراخيص فلسطينية إلى داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية صباح اليوم.



وحاصرت قوات الاحتلال عدة منازل داخل المخيم، ودفعت بتعزيزات كبيرة ترافقها جرافة عسكرية من عدة محاور إلى مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.



وقد أعلنت كتائب القسام بالضفة أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال بمخيم جنين وخاضوا رفقة فصائل أخرى اشتباكات عنيفة معها.

