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الخميس، 09-05-2024 02:08 م

اعلام عبري : مجلس الحرب سيجتمع لبحث تصريحات بايدن

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر إسرائيلي أن مجلس الحرب والكابينت سيعقدان جلسات حاسمة بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن.

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وأضاف المصدر: "علينا القيام بعملية رفح لإثبات قدرتنا على إدارة الأمور عسكريًا دون دعم واشنطن".

وبوقت مسبق،  حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوماً على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأكد أن القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت في اغتيال  المدنيين في غزة.

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن - رداً على سؤال حول السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل - إن" مدنيين تم اغتيالهم في غزة بسبب هذه القنابل، وهذا أمر سيئ".

وحذر من أنه "إذا دخلوا (الإسرائيليون) إلى رفح، فلن أزودهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضد المدن"، مضيفاً "لن نسلمهم الأسلحة والقذائف المدفعية التي استُخدمت" حتى الآن في الحرب على قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن (81 عاماً) بصورةٍ علنيةٍ شروطاً للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل "ضمان حماية إسرائيل بواسطة القبة الحديدية".


 




 

 


 

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