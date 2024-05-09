مفاجآت كبيرة .. آل الشيخ يكشف عن مشروع عملاق مع كريستيانو رونالدو

الوكيل الإخباري - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مفاجآت كبيرة قريبا، ومشروع مع الاسطورة كريستيانو رونالدو في الرياض، سيعلن عنه في الأشهر المقبلة.



ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه مع رونالدو قائد نادي النصر السعودي، والملاكم البريطاني تايسون فيوري ومواطنه أنتوني جوشوا، ومقاتل فنون قتال مختلطة الفرنسي فرانسيس نغانو.



وأرفق تركي آل الشيخ الصورة برسالة، جاء فيها: "مع اصدقائي العزيزين أفضل رياضيين في العالم في رياضاتهم ومفاجآت كبيرة قريبا… ومشروع مع الأسطورة كريستيانو رونالدو في الرياض سيعلن عنه في الأشهر القادمة".



وأضاف آل الشيخ: "وفي انتظار نزال يوم الجمعة بين جوشوا ونغانو.. وفي انتظار نزال كل العصور ونزال القرن بين الاسطورة تايسون فيوري والمذهل والبطل الكبير أوسيك".





اضافة اعلان





وساهم تركي آل الشيخ في إقامة نزالات بالملاكمة للوزن الثقيل في بلاده، ضمن فعاليات موسم الرياض، وكان كريستيانو رونالدو حاضرا لبعض المواجهات السابقة بين أبرز أبطال الملاكمة.

ملاعب