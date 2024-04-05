جيش الاحتلال يقرر تنحية وتوبيخ ضباط اثر حادث مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي "نأخذ على محمل الجد الحادث الخطير الذي أودى بحياة 7 عمال إغاثة أبرياء، ونعرب عن حزننا للخسارة".

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وتابع :"استهداف عمال الإغاثة نتج عن خلل وخطأ في التحديد واتخاذ القرار بشكل مخالف لأوامر إطلاق النار".

واشار الى ان نتائج التحقيق الداخلي تظهر أنه كان من الممكن منع حادث استهداف فريق المطبخ الدولي.



وقرر جيش الاحتلال تنحية قائد إسناد برتبة رائد وضابط برتبة عقيد نتيجة التحقيق الداخلي .



كما قرر توبيخ قائد لواء الجنوب وقائد الفرقة 162 وقائد لواء بسبب استهداف فريق المطبخ المركزي.



