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الثلاثاء، 11-05-2021 12:29 م

حركة حماس : لن نتراجع عن معادلة القصف بالقصف

حماس


الوكيل الإخباري - أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بيانا جديدا في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

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وقالت الحركة في بيان أصدره المتحدث باسمها، فوزي برهوم، إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لن "تتراجع عن معادلة القصف بالقصف، التي فرضتها على العدو الإسرائيلي".


وشددت على أن المقاومة الفلسطينية أخذت على عاتقها مسؤولية حماية الشعب، والرد القوي والمباشر على انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أهلنا في القدس والمصلين في المسجد الأقصى، واستهدافه المدنيين والأطفال ومواقع المقاومة في غزة.


واعتبرت حماس أن قصف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمّد لـ"البيوت الآمنة وقتل الأطفال والنساء، يكشف وحشيتها، وحجم جرائمها"، وفق نص البيان.


وتابعت: "الاحتلال نقل معركته مع أطفال غزة وبيوتها بعدما فشل في كسر إرادة وعزيمة المقاومة التي تدافع عن الشعب وتحمي مصالحه".


وجدد تأكيد حركته "الاستمرار في صد العدوان، مهما بلغت التضحيات"، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة حساباته "وفهم المعادلة جيدا".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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