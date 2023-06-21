حقوقيون في أميركا يطالبون بالتحقيق في استخدام أسلحة اميركية في العدوان على جنين

الوكيل الاخباري - طالب فلسطينيون وحقوقيون في الولايات المتحدة الأميركية من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته انتوني بلينكن، بالتحقيق وادانة استخدام جيش الاحتلال الاسرائيلي اسلحة اميركية في الهجوم الذي شنه على مدينة جنين قبل يومين وخلف 6 شهداء وعشرات الجرحى.

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ويستند الفلسطينيون في مطالبهم على "مقاطع فيديو" توثق استخدام جيش الاحتلال لمروحية "أباتشي" الأميركية المشهورة في قصف مواقع في المدينة واستخدام اسلحة أميركية أخرى في الاعتداء على المواطنين فيها، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون المساعدة الخارجية وتعديل "قانون ليهي"، الذي بموجبه يحظر على الحكومة الأميركية تقديم المساعدة العسكرية للوحدات العسكرية الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.



وفا

