الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حكومة غزة: إسرائيل اغتالت العميد فايق المبحوح بمدينة غزة

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الإثنين، 18-03-2024 08:51 م

حكومة غزة: إسرائيل اغتالت العميد فايق المبحوح بمدينة غزة

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الوكيل الإخباري - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة .اضافة اعلان


وقال المكتب الإعلامي في بيان: "ارتكب جيش الاحتلال اليوم جريمة جديدة عندما اغتال جنوده العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة".

وأضاف: "يمارس العميد المبحوح عملاً مدنياً إنسانيًا بحتًا، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي".

واعتبر أن ارتكاب الاحتلال لمثل هذه الجرائم والمجازر وقتل المدنيين واستهداف القائمين على العمل الإنساني، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، وإلى منع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى في محافظتي غزة والشمال".

 




 

 


 

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