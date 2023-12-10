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الأحد، 10-12-2023 06:24 ص

حماس تثمن منع اليمن مرور السفن المتجهة إلى اسرائيل

القسام44


الوكيل الاخباري - ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس القرار اليمني بمنع بمرور سفن الاحتلال أو المتجهة له، ووصفته بالقرار الشجاع والجريء وانتصارًا لدماء الشعب في غزة.

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وقالت الحركة في تصريح صحفي: "نثمّن قرار الإخوة في اليمن الشقيق منع مرور السفن الصهيونية، وكل السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء". 


ووصفت حماس القرار بالشجاعة والجرأة وقالت "أنه ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الصهيوني الأمريكي الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية والمجازر ضد كل مقومات الحياة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، على مدار 64 يوماً".

جاء ذلك بعد أن أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت منع مرور السفن المتجهة نحو "إسرائيل" عبر البحر الأحمر، إذا لم يدخل الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.


 




 

 


 

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