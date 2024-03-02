السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 02-03-2024 02:28 م

مصدر مصري رفيع المستوى : استئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة يوم غد الأحد

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن بلاده تبذل جهودا حثيثة للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة قبل دخول شهر رمضان المبارك.

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وأضاف المصدر: "استئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة يوم غد الأحد، نسعى لاتفاق عادل للتهدئة وهناك تقدم ملحوظ في المفاوضات".

وأكد المصدر على أن "استئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة يوم غد الأحد".

كما أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ، مواصلة مصر أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة، استمرارا لأعمال الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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