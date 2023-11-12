حماس تهدد جيش الاحتلال على كل متر يتحرك فيه داخل غزة

الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن "مخرجات القمة العربية الإسلامية افتقرت للآليات الفاعلة والفورية لوقف المجازر ضد شعبنا وأهلنا العزل".

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وأضاف في تصريحات صحفية "نرحب بقرار القمة العربية الإسلامية بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة."



وأشار أن الكيان الإسرائيلي هو التهديد الحقيقي للبشرية والأمن والسلم الدوليين وفي المنطقة.



ولفت أن شعوب العالم تقف مع الشعب الفلسطيني وتقف مع الحق وتدين الاحتلال الذي يمثل الإرهاب والنازية الجديدة.



ودعا الشعوب الحرة لتصعيد حراكها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني للضغط على حكوماتها.



وقال "العالم وقف متفرجا عندما وقعت مجزرة المستشفى المعمداني الشهر الماضي وعدم محاسبة إسرائيل على جريمة المستشفى المعمداني شجعها على ارتكاب المزيد من المجازر في المشافي."



وهدد الاحتلال بأنه كل متر يتحرك فيه جيش الاحتلال داخل غزة يدفع فيه خسائر في العتاد والأرواح.



وأكد أن المجازر المستمرة محاولة من إسرائيل لاستعادة صورة جيش الاحتلال قبل السابع من أكتوبر كجيش لا يقهر.



ونوه أن مجمع الشفاء هدف مدني والاحتلال شن حربا نفسية حاول من خلالها الترويج أنه هدف عسكري، قائلا "للاحتلال وقادته النازيين إن استهدافكم للمشافي خسة ستحاسبون عليها على يد كتائب القسام."



وشدد قوله للإدارة الأميركية إن غزة لن يحكمها إلا أهلها ولن تكون فيها سلطة إلا للفلسطينيين.

