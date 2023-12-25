حماس: مجزرة المغازي جريمة حرب جديدة وامتدادًا لحرب الإبادة

الوكيل الاخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد باستهداف مربع سكني في مخيم المغازي وسط القطاع راح ضحيته العشرات من المواطنين.



واعتبرت الحركة هذه المجزرة جريمة حرب جديدة امتداداً لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل، حيث أودت بحياة 68 من أبناء شعبنا في حصيلة أوّلية.

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وقالت الحركة في بيان صحفي: "هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي".

