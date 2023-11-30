حماس : مستعدون للإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين مقابل هذه الشروط

الوكيل الاخباري - أكد القيادي في حماس باسم نعيم أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها في قطاع غزة مقابل إطلاق الاحتلال سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، مع استمرار المفاوضات لتمديد الهدنة الموقتة بين الطرفين قبل ساعات من انتهائها.



وقال نعيم إن الحركة تجري "مفاوضات صعبة" لتمديد وقف الأعمال العدائية الذي من المقرر أن ينتهي صباح اليوم الخميس بعد توقف القتال لمدة 6 أيام.

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