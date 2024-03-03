الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

استثناء مركبات 2018 التي كان مجدولاً لها أن تصل العقبة وتأخرت من حظر الاستيراد

الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

صرف عيدية نقدية مع راتب شهر آذار الحالي لهذه الأسر

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها العُمانية سبل التعاون المشترك

الحكومة: التزام المؤسستين الاستهلاكيتين بتثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان

اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

نقابة الأطباء تنعى 6 أطباء أردنيين

التربية تُحدد ساعات دوام المدارس ومديريات التربية في رمضان

الأحد، 03-03-2024 02:59 م

حماس: نستنكر محاولة أمن السلطة اختطاف قيس السعدي في مخيم جنين

11111


الوكيل الإخباري- استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفتها "الجريمة الآثمة" لأجهزة أمن السلطة بـ"محاولة اختطاف" المقاوم المطارد قيس السعدي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وأعربت عن رفضها هذا السلوك الذي سمته بـ"غير الوطني"، والذي أتى بعد لقاء موسكو الذي أكد وحدة الصف الوطني ودعم المقاومة.


وحمّلت حماس أجهزة أمن السلطة وقيادتها المسؤولية عن سلامة السعدي والمقاومين الآخرين الذين يلاحقهم الاحتلال.


والسعدي هو أحد مقاتلي كتائب القسام في جنين، اعتقله الاحتلال عام 2017، ثم أطلق سراحه عام 2021. ويسعى جيش الاحتلال جاهدا لإعادة اعتقاله بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن-2

استطلاع: 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب

w980-p16x9-2023-12-02T232442Z_1457595528_RC2AP4ATNANR_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA

اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

68Y7X

سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

hamas_0

حماس: استهداف الاحتلال شاحنة مساعدات دير البلح إصرار على الإبادة

اعتقالات.jpg_8beb503e-7840-4de2-9442-817fd12e57f7

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويحتجز آخر قرب حاجز الزعيم ويداهم منزلين في سلوان

11111

31 شهيدا برفح خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
00

الدويري: القسام دمرت من آليات الاحتلال أكثر مما دمرته الأسلحة العربية خلال 70 عاما

ططط

تلفزيون الأقصى: حماس تقول إن أي هجوم على رفح يعني نسف المفاوضات

ووو

مظاهرات مناهضة لنتنياهو في تل أبيب

ججج

استطلاع رأي للإسرائيليين: استعادة الأسرى أهم من القضاء على حماس

حماس

حماس: مزاعم الاحتلال بتلقي أموال من الخارج مثير للسخرية

كك

إسرائيل تخشى تعمق الخلافات الداخلية بشأن صفقة الأسرى