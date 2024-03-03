حماس: نستنكر محاولة أمن السلطة اختطاف قيس السعدي في مخيم جنين

الوكيل الإخباري- استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفتها "الجريمة الآثمة" لأجهزة أمن السلطة بـ"محاولة اختطاف" المقاوم المطارد قيس السعدي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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وأعربت عن رفضها هذا السلوك الذي سمته بـ"غير الوطني"، والذي أتى بعد لقاء موسكو الذي أكد وحدة الصف الوطني ودعم المقاومة.



وحمّلت حماس أجهزة أمن السلطة وقيادتها المسؤولية عن سلامة السعدي والمقاومين الآخرين الذين يلاحقهم الاحتلال.



والسعدي هو أحد مقاتلي كتائب القسام في جنين، اعتقله الاحتلال عام 2017، ثم أطلق سراحه عام 2021. ويسعى جيش الاحتلال جاهدا لإعادة اعتقاله بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

