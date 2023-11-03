حماس: واشنطن تتحمل مسؤولية مجازر الاحتلال بمستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي

الوكيل الإخباري - حملت المقاومة الفلسطينية " حماس" واشنطن المسؤولية حيال استهداف المجازر التي قامت بها الاحتلال الإسرائيلي بمستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي.

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وأضافت حماس، في بيان لها، أن الاحتلال ارتكب المجازر البشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفى الشفاء بقصفه سيارات الإسعاف التي كانت تحمل مصابين وجرحى ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، وكذلك القصف المتعمّد على محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي في نفس الوقت.



وقالت إن ذلك "يشير إلى نية الاحتلال النازي لاستهداف القطاع الطبي غير آبهٍ بأية اعتبارات أو عواقب".



