الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

مجلس إربد يبحث احتياجات التعليم بلواء الأغوار الشمالية

لجنة زكاة الطفيلة توزع معونات على الأسر الفقيرة

السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

بدء فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الأعمال في الجامعة الأردنية

المركزي والتعاون الدولي الألماني يطلقان مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي

تحذيرات من الارصاد الجوية حول طقس الاثنين

الارصاد تنشر تفاصيل أول منخفض جوي سيؤثر على الاردن

جامعة آل البيت تنعى طالبة توفيت بحادث سير مؤسف

بعد توصية الصحة العالمية .. هل ترتفع أسعار الدخان في الأردن ؟

سقوط شخص من الطابق الرابع بعمان

الأحد، 06-11-2022 04:24 م

فلسطين .. إعلان نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال

12022415274635447637


الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، اليوم الأحد، عن نتائج الثانوية العامة للأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال للعام الدراسي 2022.

اضافة اعلان


وبينت الهيئة في بيان صحفي، أنها أرسلت كافة العلامات بعد جمعها من السجون والمعتقلات إلى وزارة التربية والتعليم، وتم مراجعتها وتدقيقها وفقا للشروط والمعايير، ومن ثم معادلتها وفقا للاتفاق المبرم بين الوزارة والهيئة لإعلان النتائج النهائية هذا اليوم.


وأضافت، أن كشوفات العلامات لكافة المتقدمين سيتم تسليمها عبر مديريات وزارة التربية والتعليم كل حسب محافظته، وسيتم نشر نتائج الأسرى وفقا لأرقام هوياتهم.


ولفتت الهيئة إلى أن العدد الإجمالي للمتقدمين لهذا العام بلغ (450) أسيرا ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير.


وهنأت الهيئة ممثلة برئيسها قدري أبو بكر وكافة طواقمها، الأسرى الناجحين لهذا العام وذويهم، وأثنت على جهودهم المبذولة خلال العام الدراسي، رغم ما يعانيه الأسرى من أوضاع اعتقالية وحياتية صعبة داخل المعتقلات، إلا أنهم نجحوا بتحقيق أهدافهم.


ويمكن الاطلاع على نتائج الأسرى عبر موقع وزارة التربية الفلسطينية : www.moe.pna.ps، كذلك عبر موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين www.Cda.gov.ps.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420211765527770

الأسير محمد جوابرة من كفر راعي يدخل عامه الـ10 والأخير في الأسر

2

الاحتلال يقتحم منشأة غرب بيت لحم

5

غزة: تضرر مدرسة وسط القطاع بسبب التصعيد الاسرائيلي

القدس 2

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اسعاف

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

2222222

ختمت القرآن في 10 ساعات.. فلسطينية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار متعلقة
WY2ZO

نادي الأسير: 70 معتقلا إداريا يقاطعون محاكم الاحتلال

jalboo-1667222612

إدارة سجون الاحتلال تشن حملة تنقلات بحق عدد من أسرى "جلبوع" الستة

maxresdefault

بيت لحم: تكريم أم الجريح محمود حجير

سجون

900 معتقل فلسطيني يعيدون وجبات الطعام للاحتلال