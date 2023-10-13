الجمعة 13-10-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية اللبناني يحذر من اجتياح غزة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

كتائب القسام تعلن استهداف مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال

شاهد بالفيديو مستوطن يطلق النار على فلسطيني بحماية جيش الاحتلال

رغم إجراءات التضييق.. 5 آلاف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

مفتي المملكة: قيم الإسلام السمحة قائمة على نبذ الكراهية والعنف

أبو عبيدة يهدد الاحتلال: لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة

الخارجية تؤكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة

إعلام عبري: نعيش الان في أخطر أزمة أمنية

مظاهرات حاشدة في عواصم عربية دعماً لـ فلسطين

عاجل

كتائب القسام تعلن استهداف مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال

الجمعة، 13-10-2023 03:01 م

خبير روسي: المقاومة تستخدم منظومات مبتكرة ضد الطائرات الإسرائيلية

6528dfab4c59b748c45328fd


الوكيل الإخباري - تحاول تشكيلات المقاومة الفلسطينية التصدي لغارات الطائرات الإسرائيلية باستخدام منظومات مبتكرة للدفاع الجوي.

اضافة اعلان


وأشار كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيا يوري ليامين، إلى أن هذه المنظومات تسمى Mutabar-1.


وأوضح أن القذائف النفاثة غير الموجهة تستخدم كوسائل لإصابة الطائرات، وتركب في تلك الذخائر صواعق مع تحديد وقت التفجير ليتم تشغيلها على ارتفاع معيّن ومسافة محددة بعد إطلاقها حيث يتم التحكم بها من مراكز خاصة مزودة بأنظمة تتبع إلكتروني.


وأشار إلى أنه لم تصب أي طائرة إسرائيلية بعد بهذه الذخائر المبتكرة.


يذكر أن منظومات القذائف النفاثة غير الموجهة الخاصة بمكافحة الطائرات تم تصميمها في الأربعينات والخمسينات.


وقام الاتحاد السوفيتي في ستينات القرن الماضي بتطوير منظومة محمولة مضادة للجو من طراز "كولوس" بوزن 9 كغ استخدمت في فيتنام ضد الأمريكيين وأتباعهم.


وكان بمقدور المنظومة إطلاق 7 قذائف غير موجهة عيار 30 مم إلى مسافة كيلومترين.


وفي مرحلة لاحقة نسّقت هذه المنظومة وحلت محلها قواذف "ستريلا" المحمولة المضادة للأهداف الجوية، والتي لا تزال تستخدم في العديد من الجيوش حتى يومنا هذا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65293a804c59b766d54bae4e

غالانت: طائرة دعم أمريكية ثانية ستصل إلى إسرائيل اليوم

652908f84c59b760ad543741

وزير الخارجية اللبناني يحذر من اجتياح غزة

ب

كتائب القسام تعلن استهداف مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال

6529044f4c59b7673e7d6d9c

بعد طوفان الأقصى.. حزب نتنياهو يفقد من قوته بشكل كبير

1

شاهد بالفيديو مستوطن يطلق النار على فلسطيني بحماية جيش الاحتلال

d078bd36ebc4bfdd4d7f061b5c7c2a59

رغم إجراءات التضييق.. 5 آلاف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أخبار متعلقة
d078bd36ebc4bfdd4d7f061b5c7c2a59

رغم إجراءات التضييق.. 5 آلاف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

eT9Cj

لواء متقاعد بجيش الاحتلال: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا

كوخافي

إعلام عبري: نعيش الان في أخطر أزمة أمنية

1081692750_534_0_2582_2048_1920x0_80_0_0_59b81ef233dee1ff48389c348480016a

بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

2023100708304351

ما هو "غلاف غزة"؟

60512f934c59b70c9d4c0d8f

وسائل إعلام: إسرائيل حذرت مصر بأنها ستقصف الإمدادات الإغاثية إذا أدخلتها إلى غزة