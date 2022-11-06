الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

إصابة 38 شخصا بحريق في نيويورك - فيديو

ضبط "ديانا" محملة بـ19 راكبا بالصندوق الخلفي

فحص أكثر من 42 ألف مركبة ضمن حملة الشتاء

الصحة تدعو 92 شخصاً لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

بايدن: انتخابات منتصف الولاية لحظة فارقة للديمقراطية الأميركية

إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية فيلاديلفيا الأمريكية

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

إيلون ماسك: عرضنا على الموظفين المفصولين تعويضا بقيمة 3 رواتب

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق اليوم - أسماء

الأحد، 06-11-2022 06:38 ص

ختمت القرآن في 10 ساعات.. فلسطينية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2222222


الوكيل الإخباري - تمكنت الفتاة الفلسطينية أنغام أبو ظاهر التي إثارة دهشة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إثر ختم القرآن الكريم في جلسة واحدة بوقت قياسي لا يتجاوز الـ 10 ساعات .

اضافة اعلان


وتداول نشطاء مواقع التواصل صورا للفتاة الفلسطينية التي ختمت القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة و بشكل متواصل دون أي فاصل بمعدل 10 أجزاء في الساعة وهذا حدث فريد ونادر .


وتبلغ أبو ظاهر من العمر 23 عاما مما أثار إعجاب النشطاء أكثر بسبب صغر سنها.
وقامت الفلسطينية أنغام ظاهر بالسجود شكرا لله بعد أن ختمت القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة وتم نشر الخبر على صفحات فلسطين وغزة وسرعان ما تداولها المسلمون من مختلف أنحاء العالم.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e8d5ee24-55555555

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في رام الله

ejhhhhhtela23-1655560133

الاحتلال يعتقل فتاة من القدس

الاسير سبع الطيطي.jpg-e887d1b4-537c-4d1a-a5fd-8ac153456339

الأسير الطيطي يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع ادارة السجون بإنهاء عزله

XcxST

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

S3rPt

الاحتلال يعتقل شابا من جنين ويستولي على مركبته

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله

أخبار متعلقة
1633604754893

مفتي القدس يستنكر حرق مستوطنين متطرفين نسخا من القرآن الكريم

ق

مستوطنون يمزقون ويحرقون نسخا من القرآن الكريم في الخليل