ختمت القرآن في 10 ساعات.. فلسطينية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - تمكنت الفتاة الفلسطينية أنغام أبو ظاهر التي إثارة دهشة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إثر ختم القرآن الكريم في جلسة واحدة بوقت قياسي لا يتجاوز الـ 10 ساعات .

اضافة اعلان



وتداول نشطاء مواقع التواصل صورا للفتاة الفلسطينية التي ختمت القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة و بشكل متواصل دون أي فاصل بمعدل 10 أجزاء في الساعة وهذا حدث فريد ونادر .



وتبلغ أبو ظاهر من العمر 23 عاما مما أثار إعجاب النشطاء أكثر بسبب صغر سنها.

وقامت الفلسطينية أنغام ظاهر بالسجود شكرا لله بعد أن ختمت القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة وتم نشر الخبر على صفحات فلسطين وغزة وسرعان ما تداولها المسلمون من مختلف أنحاء العالم.