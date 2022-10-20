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الخميس، 20-10-2022 01:46 م

خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان بحي الشيخ جراح

ششششش


الوكيل الإخباري- تعتزم سلطات الاحتلال توسيع الاستيطان في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بحسب ما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الخميس.

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وأشارت الصحيفة الى ثلاثة مشاريع تبعد عشرات الأمتار عن مستوطنة "نحلات شمعون"، وان رجال أعمال يهود يقفون خلفها، موضحة ان المشروع الأول عبارة عن خطة لبناء مبنى سكني جديد من ستة طوابق، والثاني إنشاء مبنى سكني من 5 طوابق، والثالث يقوم على تشييد مبنى تجاري ومكاتب من ستة طوابق.


وقالت، إن من شأن هذه المشاريع مضاعفة أن يضاعف عدد الأسر اليهودية في حي الشيخ جراح من 21 عائلة الى 40 أو أكثر، مشيرة الى أن ما يسمى "صندوق أرض إسرائيل" الذي أسسه أرييه كينغ (نائب رئيس بلدية القدس حالياً) يقف خلف كواليس هذه المشاريع.

 

بترا


 




 

 


 

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