السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 09:00 ص

دعوات لإضراب شامل في القدس الأحد

اضراب


الوكيل الإخباري - دعت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس المحتلة، أمس الجمعة، إلى إضراب شامل وعصيان مدني يوم الأحد المقبل.

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وقال بيان لأبناء "مخيم شعفاط الأحرار": "إنه يترتب على الإضراب إغلاق الشوارع والمحلات التجارية، وعدم التوجه إلى المدارس والمواجهة مع المحتل، وعدم الخروج إلى الأشغال والأعمال والوقوف يداً بيد جنباً إلى جنب ضد سياسات هذا الاحتلال الغاشم".


وأضاف البيان "أن الاحتلال يمارس سياسة التصعيد في مدينتنا المقدسة ويحاول كسر عزيمتنا واذلالنا عبر الحواجز والطرقات، ولكن هيهات منا الذلة، إن هذه الممارسات سنواجهها بكل قوة".

 

صفا


 




 

 


 

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