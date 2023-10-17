دول تدين القصف الإسرائيلي على ساحة مستشفى في غزة

الوكيل الاخباري-

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أدان قادة دول مساء الثلاثاء، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحة مستشفى في وسط مدينة غزة الذي أوقع مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء عبر منصة "إكس" الضربة الإسرائيلية القاتلة، قائلا إنها "أحدث مثال للهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية".وقال أردوغان "أدعو الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط أدان، القصف الإسرائيلي، مطالبا "الغرب بوقف هذه المأساة فورا".وكتب أبو الغيط على منصة إكس (تويتر سابقا)، "أي عقب من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".وأدانت القاهرة "بأشد العبارات" القصف على مستشفى، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح.