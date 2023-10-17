الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة: العدوان على المستشفى وصمة عار

روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مجزرة مستشفى المعمداني

الملك: الحرب دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها

هنية: الأمريكيون يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني

حماس توجه نداء عاجل عقب مجزرة مستشفى المعمداني

إسرائيل تقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي

الرئيس الفلسطيني ينسحب من القمة الرباعية

الأمن ينفي اقتحام السفارة الاسرائيلية بعمان

شاهد عيان يروي تفاصيل قصف مستشفى المعمداني في غزة

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

عاجل

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

الثلاثاء، 17-10-2023 10:29 م

دول تدين القصف الإسرائيلي على ساحة مستشفى في غزة

652edec7066b7


الوكيل الاخباري- أدان قادة دول مساء الثلاثاء، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحة مستشفى في وسط مدينة غزة الذي أوقع مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء عبر منصة "إكس" الضربة الإسرائيلية القاتلة، قائلا إنها "أحدث مثال للهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية".

وقال أردوغان "أدعو الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط أدان، القصف الإسرائيلي، مطالبا "الغرب بوقف هذه المأساة فورا".

وكتب أبو الغيط على منصة إكس (تويتر سابقا)، "أي عقب من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".

وأدانت القاهرة "بأشد العبارات" القصف على مستشفى، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60910_4_1696331412

السعودية تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة لقوات الاحتلال بقصفها مستشفى المعمداني في غزة

6ipj-19-730x438-1-730x438

روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مجزرة مستشفى المعمداني

main_image652ee47a1cdbb

هنية: الأمريكيون يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني

fe397d60-674c-11ee-ac19-99cf9955fdc4

حماس توجه نداء عاجل عقب مجزرة مستشفى المعمداني

2021-05-18T033008Z_1268745687_RC23IN9W4UMO_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

إسرائيل تقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي

main_image652ed7d4090ff

الرئيس الفلسطيني ينسحب من القمة الرباعية

أخبار متعلقة
10202317151913558169988

الاحتلال يعتدي بالضرب على سائق إسعاف في بيت لحم

-1151363

الاحتلال يعتقل جريحا وشابا من القدس

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي رد رسمي على دعوات إحياء عملية السلام

احتلال 10

الاحتلال يقتحم القدس ويعتقل 4 فلسطينيين

وووو

استشهاد شاب خلال اقتحام الاحتلال أريحا

633e884e5f359

شهيدان وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين