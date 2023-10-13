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الجمعة، 13-10-2023 01:02 ص

رئيستا المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تزوران إسرائيل الجمعة

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الوكيل الاخباري- تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى إسرائيل الجمعة، في أعقاب الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل.اضافة اعلان


وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنّ فون دير لايين وميتسولا ستعربان خلال الزيارة عن تضامنهما مع قتلى هجمات حماس و"ستلتقيان قيادات إسرائيلية".

وقتل 1200 شخص في إسرائيل، منذ بدء هجوم حماس، ووصل عدد الجرحى إلى 3297 جريحاً، وبلغ عدد الأسرى قرابة 150، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، زار إسرائيل الخميس، ومن المقرر أن يصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 




 

 


 

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