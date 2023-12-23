رئيسي: إنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات أولوية في الوقت الراهن

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن قضية فلسطين تظل الأولى بالنسبة للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم.

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وفي تصريحاته، أعرب رئيسي عن أسفه لدعم الولايات المتحدة والدول الغربية للمجازر الصهيونية في غزة، مشيرًا إلى أن الجرائم الحربية الإسرائيلية تتم في ظل صمت وفشل المؤسسات الدولية.



وأكد الرئيس الإيراني أن عملية "طوفان الأقصى" جاءت ردًا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن استمرار الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية، وأن للشعب الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه.



كما أدان رئيسي سلوك الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن إسرائيل انتهكت أكثر من 400 قرار دولي ونقضت جميع المواثيق. وألقى باللوم على الولايات المتحدة، معتبرًا أنها طرف في العدوان على الفلسطينيين وتتحمل مسؤولية المجازر التي تحدث في غزة.



في ختام تصريحاته، دعا الرئيس الإيراني إلى إنهاء الحرب في غزة وفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تشكل أولوية في الوقت الراهن.





