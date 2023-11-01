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الأربعاء، 01-11-2023 10:48 ص

رويترز: إحباط هجوم على قاعدة التنف الأميركية بسوريا

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الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي عراقي أنه تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين كان يستهدف قاعدة التنف الأميركية في سوريا.

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وتقع قاعدة التنف العسكرية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق وتتبع إداريا لحمص المحافظة الأكبر في سوريا.


ويأتي استهداف القاعدة ضمن سلسلة هجمات تتعرض لها قواعد أميركية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.


وفي وقت سابق، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن قوات بلاده وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرضت خلال الشهر الجاري لـ23 هجوما بمسيرات وصواريخ، وأدت الهجمات لإصابة 21 أميركيا بجروح طفيفة.

 

 


 




 

 


 

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