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السبت، 26-08-2023 10:15 ص

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة

بحر


الوكيل الاخباري - استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل الصوت، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر عن اتحاد لجان الصيادين، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة-أربعة أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراق أحدها، ما اضطر الصيادين لمغادرة المنطقة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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