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الخميس، 02-05-2024 11:08 ص

فيديو - حريق ضخم يلتهم 150 وحدة سكنية وتجارية في ايران

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الوكيل الإخباري- اندلع حريق ضخم في قرية "إمام زاده إبراهيم" السياحية بمحافظة جيلان شمال إيران، ما أدى إلى احتراق أكثر من 150 وحدة سكنية وتجارية.

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وقال حاكم القرية مهدي نقدي إنه "فجر اليوم اندلع حريق في قرية إمام زاده إبراهيم الخشبية، وقد استمرت عمليات إخماد الحريق نحو خمس ساعات، ما أدى إلى احتراق 150 وحدة سكنية وتجارية، من دون وقوع إصابات".


ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن شبكة الكهرباء والاتصالات انقطعت في القرية بشكل كامل، ويجري العمل على استعادتها.


وتقع قرية "إمام ابراهيم السياحية على بعد 48 كيلومترا من مركز مدينة جيلان (رشت) والتي تستقبل سنويا العديد من السياح في فصلي الربيع والصيف.


وأظهر مقطع فيديو الدمار الذي لحق بالقرية إثر الحريق.



RT


 




 

 


 

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