الاحتلال يستهدف أراضي المزارعين شرق مدينة غزة

الوكيل الإخباري-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة.

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وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع أطلقت وبكثافة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية شرق حي النهضة شرق محافظة رفح جنوبا.



كما استهدفت تلك القوات مكب النفايات شرق جحر الديك جنوب شرق محافظة غزة، حيث أطلقت نيرانها في محيط المنطقة، لتخويف الفلسطينيين من الاقتراب.



يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.



وفا

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