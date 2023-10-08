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الأحد، 08-10-2023 07:44 ص

شاهد - الاحتلال يبدأ إجلاء كاملا لسكان غلاف غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشروع في إجلاء كامل لسكان غلاف غزة موازاة مع تواصل غاراتها على القطاع، فيما أدت عملية "طوفان الأقصى" إلى مقتل نحو 300 إسرائيلي وجرح أكثر من 1590.

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وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل واقتحام مستوطنات، بينما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 300 وإصابة أكثر من 1590.


كما أفادت صحيفة جيروزالم بوست بأن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نحو 750 إسرائيليا لا يزالون في عداد المفقودين.


في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيه.

 

 


 




 

 


 

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