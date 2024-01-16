شاهد بالفيديو - وائل الدحدوح يلعب كرة القدم مع نازحين

الوكيل الاخباري - بث ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح وهو يلعب كرة القدم ليلا مع نازحين داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.

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وقد استشهدت زوجة الدحدوح وابنه البالغ من العمر 15 عامًا وابنته البالغة من 7 سنوات وحفيده الرضيع، في غارة جوية جنوب غزة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم إعلان إسرائيل قبل الهجوم أن المنطقة آمنة، ثم استشهد ابنه البكر حمزة مع زميله مصطفى ثريا بقصف الاحتلال، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري عندما استهدفت سيارته في غزة.



