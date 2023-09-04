شاهد.. شاب ينقذ طفلاً كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة في الخليل

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو لشاب يتمكن من إنقاذ طفل من موت محقق في مدينة الخليل بفلسطين باللحظة الأخيرة.

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ويظهر مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ شاب فلسطيني حياة طفل علق رأسه بنافذة السيارة وكاد يختنق، بعد أن تمكن من كسر الزجاج وإنزال الطفل عن النافذة.

وكانت والدة الطفل حاولت يائسة إنزال زجاج نافذة السيارة إلا أنها فشلت، ولاحظ الشاب الأمر فهرع لمساعدتها.



الحادثة لقيت إعجاب المئات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شجاعة الشاب وسرعة بديهته في إنقاذ حياة الطفل.

pic.twitter.com/yQJI4RmbwB تصرف بذكاء وسرعة.. شاب في مدينة الخليل بالضفة الغربية ينقذ طفلاً بعد أن علق رأسه في نافذة السيارة #العربية September 3, 2023

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