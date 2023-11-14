شاهد| قوات الاحتلال تتعدى على فلسطيني وتقلب مركبته في نابلس

الوكيل الاخباري - رصد مقطع فيديو، الثلاثاء، انقلاب آلية عسكرية إسرائيلية، بعدما دفعت سيارة خاصة فلسطينية على حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان، قولهم إن جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين عند حاجز زعترة أوقفوا مركبة، وأشهروا السلاح صوب السائق الذي رفض الخروج منها.



وبعد رفض السائق الأمر، صدمته إحدى الدوريات الإسرائيلية بشكل متعمد، مما أدى ذلك إلى انقلاب السيارة وانقلاب المركبة العسكرية، حسبما وثقه الفيديو.