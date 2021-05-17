شاهد .. كتائب القسام تندد باستهداف المدنيين في غزة و تتوعد بالرد

الوكيل الإخباري - ندد الناطق باسم كتائب القسام الفلسطينية، أبو عبيدة، باستهداف جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن الرد على هذه الأفعال سيكون باستهداف مدينة تل أبيب.

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وقال في بيان: "لقد كثف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناء عليه فإننا نحذر العدو بأنه إن لم يتوقف حالا عن قصف البيوت الآمنة، فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر".



ويتواصل التصعيد العسكري بين حماس والاحتلال لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.