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الثلاثاء، 14-09-2021 12:44 م

شحادة: لا صورة واضحة حول أوضاع الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

سجن


الوكيل الإخباري - قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة سامي شحادة، إنه لا صورة واضحة بعد حول أوضاع الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم، بعد أن انتزعوا حريتهم في السادس من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

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ورجح في اتصال هاتفي مع "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن يتضح الوضع الصحي للأسرى الأربعة خلال الساعات المقبلة، خاصة الأسير زكريا الزبيدي الذي خرجت شائعات عدة حول وضعه الصحي، والتي بدت غير دقيقة حتى اللحظة.


ولفت شحادة إلى أن القائمة المشتركة خاطبت "وزير الأمن الداخلي" للاحتلال الإسرائيلي للاستيضاح حول عدة قضايا تهم الأسرى، لكن لم تحصل على رد واضح بعد.


وتابع: "ما زلنا غير مطمئنين حول أوضاع هؤلاء الأسرى لأنه لا يوجد لدينا خبر موثوق فيه، وما زلنا نتابع موضوعهم، وحاولنا يوم أمس الوصول إلى خبر يقين حول إن كان الأسير زبيدي قد نقل إلى احدى مستشفيات الاحتلال الإسرائيلية لكننا لم نتمكن من الوصول إلى المعلومة الدقيقة".


وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مسعورة للانتقام من الأسرى بشكل عام، حيث شعرت أنها تلقت ضربة قوية عقب انتزاع الأسرى حريتهم، وتحاول إعادة بناء صورتها من خلال ارتكاب سياسات انتقامية وعقوبات جماعية منافية للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق الأسرى.


وأكد شحادة أنه تصل يوميا شكاوى من قبل الأسرى الذين يتعرضون للانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

 

وفا


 




 

 


 

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