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الأحد، 22-01-2023 09:50 ص

شرطة الاحتلال تعتقل طفلا مقدسيا بزعم نيته الطعن

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر عبرية، صباح الأحد، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طفلًا مقدسيًا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن.

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وذكرت القناة 7 العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن شرطة الاحتلال اعتقلت طفلًا (13 عامًا) من العيسوية بزعم حمله سكينًا ونيته تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس.


وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال نقلت الطفل إلى التحقيق، فيما سيُقدّم اليوم إلى المحكمة لمناقشة تمديد اعتقاله.


واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الأطفال والشبان، وأطلقت النار على آخرين، على مدار السنوات الماضية، بزعم الاشتباه بنيتهم تنفيذ عمليات طعن.

 

صفا


 




 

 


 

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