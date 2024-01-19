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الجمعة، 19-01-2024 10:40 م

شركة الاتصالات الفلسطينية: عودة الاتصالات تدريجيا إلى مناطق في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث عملت طواقمها الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها العدوان المتواصل على القطاع.

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وأشارت إلى أنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف؛ إلا أن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير، وفق ما أوردته في منشور لها مساء اليوم الجمعة عبر منصة (إكس).


وذكرت الشركة أن اثنين من طواقمها الفنية قد ارتقوا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة، مما يرفع عدد من ارتقوا من موظفي الشركة إلى 14 منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعب غزة.

 




 

 


 

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