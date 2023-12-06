شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع تواصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر.

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ووصل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، 45 شهيدا وعشرات الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل عائلة أبو مصبح في المدينة، الذي يؤوي نازحين.



كما قصف طيران الاحتلال محيط مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.



وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف 3 شهداء وعدد من الإصابات الخطيرة، منزل عائلة البرش في جباليا البلد شمال القطاع، في حين ما يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض.



كما تم انتشال جثماني طفلتين استشهدتا في قصف منزل عائلة قطوم في رفح، جنوب القطاع.



واستشهد 3 مواطنين في قصف مدفعية الاحتلال لطريق تقاطع الشارع الثاني مع الجلاء في حي الشيخ رضوان شمال غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في الحي.



وقصف طيران الاحتلال منزلا غرب رفح، ومنزلين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، في الوقت الذي أطلق فيه مواطنون مناشدات لانتشال جثامين شهداء والبحث عن مفقودين وإنقاذ المحاصرين جراء قصف الاحتلال العنيف والمتواصل لمنطقة معن قرب بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.



وشن طيران الاحتلال غارات على منزلين وشقة سكنية في مخيم النصيرات، ومنطقة المغراقة، وسط القطاع.



كما شن غارات على المحافظة الوسطى، ومحيط مدرسة خليفة في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.



وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها البري في خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أجبر الآلاف من المواطنين على النزوح إلى مدينة رفح، بالتزامن مع قصف طيران الاحتلال المكثف لأنحاء متفرقة في جنوب القطاع.



وشن طيران الاحتلال غارات مكثفة على محيط مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، في حين تمركزت دبابات الاحتلال على بعد نحو 1500 متر من المستشفى المكتظ بالجرحى والمرضى والنازحين والطواقم الصحفية.



كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة اللحام في منطقة المواصي، وشن غارات مكثفة على غرب خان يونس.



من جانب آخر، زادت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم، من معاناة النازحين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، حيث غرقت خيامهم وحاجياتهم البسيطة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16250 شهيدا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.



وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، نحو 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهم يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.