السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: إضاءة 300 منزل الشهر الماضي بكلفة 854 ألف دينار من فلس الريف

الخصاونة يهنئ الأردنيين بذكرى المولد النبوي

شمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان الاجتماعي

خبيرة اقتصاد توضح الأسباب التي تجعل الدولار الأمريكي يزداد قوة

أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم تتعرض للسرقة

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي

شهيدان و11 إصابة بالرصاص الحي بينها خطيرة خلال مواجهات في جنين

التربية توضح حول امتحان التوجيهي للطلبة المعيدين في الدورات القادمة

رهانات رفع الفائدة تهبط بأسعار الذهب عالمياً

بعد انخفاض الذهب .. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في المملكة

السبت، 08-10-2022 10:11 ص

شهيدان و11 إصابة بالرصاص الحي بينها خطيرة خلال مواجهات في جنين

الاحتلال ٤


الوكيل الاخباري - اُستشهد فتيان، اليوم السبت، وأُصيب 11 مواطنا، بينهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمدينة جنين ومخيمها.

اضافة اعلان

 

وأفادت مصادر طبية في مستشفى جنين، بأن الفتى أحمد محمد حسين دراغمة (17 عاما) من سكان محافظة طوباس، ارتقى قبل قليل متأثرا بإصابته الخطيرة في منطقة الرأس خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين.


كما أعلن مصدر طبي في مستشفى ابن سينا لـ"وفا"، عن استشهاد الفتى محمود الصوص (17 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة.


وأعلنت وزارة الصحة قبل قليل، عن وقوع 11 إصابة أخرى بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات وصفت بالخطيرة.


من جانبه، أوضح مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر ، بأن إصابتين تركزتا في الأطراف السفلية، وأخرى في منطقة الكتف، وصلوا قبل قليل إلى المستشفى.
ونقلا عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أصيب المواطن أنور أبو السباع وابنته ايمان، في عملية دعس من قبل جيب عسكري احتلالي، أثناء تواجدهما أمام منزلهما في المخيم.


وأفادت مصادر، بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" إلى المخيم، ومحاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط دوار سينما جنين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.


وأوضحت، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة أبو زينة، لاعتقال نجلهم محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح. 


ومنعت تلك القوات الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لأربع طائرات "أباتشي"، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.
كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للمواجهات العنيفة التي ما زالت مندلعة في مدينة جنين.






وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال

الاحتلال يعتقل شابا ووالديه وطالبا جامعيا من رام الله

احتلال

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

4

شهيد وجريح برصاص الاحتلال بالمزرعة الغربية في رام الله

82022184846627330087

إصابة حرجة برصاص الاحتلال في قلقيلية

الاقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

احتلال ٣

الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة تقوع

أخبار متعلقة
الاحتلال٥

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من جنين

00063314746835081388784731671183

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين ويشن حملة تمشيط غرب جنين

اسعاف فف

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

=

استشهاد شابين برصاص الاحتلال في جنين

احتلال 99

الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين ويعتقل 7 آخرين في جنين

الشهيد وسام بكر

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين