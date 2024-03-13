شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، فجر اليوم الأربعاء.

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واكدت مصادر طبية استشهاد الشابين ربيع النورسي، ومحمود أبو الهيجا، متأثرين بجراحهما برصاص الاحتلال، واصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بين متوسطة وخطيرة.



وقالت، إن قوة عسكرية إسرائيلية تقدمت باتجاه مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من الفلسطينيين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما اسفر عن اصابة عدد منهم بجروح، وأعلن عن استشهاد اثنين من بينهم لاحقا متأثرين بجراحهما.



وأوضحت أن من بين الإصابات: اصابة في القدم اليسرى، واصابة في اليد، واصابة في الكتف، واصابة أسفل الظهر.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية.

