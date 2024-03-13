الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بيان صادر عن حماس ينفي تلقيها عرضا لوقف نار ممتد بغزة

شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

فلكياً .. موعد عيد الفطر وعدد أيام الإجازة في الدول العربية والإسلامية

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس

الحالة الجوية في ثاني أيام رمضان بالمملكة

وفيات الاربعاء 13/ 3/ 2024

سفن أميركية تتوجه لشرق المتوسط لإنشاء رصيف بحري بغزة

سيناتور أميركي يهدد بوقف مبيعات الأسلحة إذا هوجمت رفح

استشهاد طفل في القدس

الأربعاء، 13-03-2024 06:57 ص

شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

احتلال 9


الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، فجر اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


واكدت مصادر طبية استشهاد الشابين ربيع النورسي، ومحمود أبو الهيجا، متأثرين بجراحهما برصاص الاحتلال، واصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بين متوسطة وخطيرة.


وقالت، إن قوة عسكرية إسرائيلية تقدمت باتجاه مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من الفلسطينيين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما اسفر عن اصابة عدد منهم بجروح، وأعلن عن استشهاد اثنين من بينهم لاحقا متأثرين بجراحهما.


وأوضحت أن من بين الإصابات: اصابة في القدم اليسرى، واصابة في اليد، واصابة في الكتف، واصابة أسفل الظهر.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حماس

بيان صادر عن حماس ينفي تلقيها عرضا لوقف نار ممتد بغزة

اسعاف 5

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس

1

سيناتور أميركي يهدد بوقف مبيعات الأسلحة إذا هوجمت رفح

1

استشهاد طفل في القدس

22

100 أكاديمي أوروبي يطالبون بمقاطعة إسرائيل علميا

1

منظمة أممية تحذر من بقايا متفجرات الحرب الإسرائيلية على غزة

أخبار متعلقة
1710237138250 (1)

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

الاحتلال يفتش

جيش الاحتلال يحاصر منزلا بجنين

96961de9fb75fbb6455986496c1e7a29

الاحتلال يعتقل شابا من عصيرة الشمالية شمال نابلس

احتلال 1

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

1202430143340725898797

إصابة 18 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة

15555555555-750x430

الاحتلال يقتحم مخيم جنين