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الخميس، 12-01-2023 11:10 م

شهيد ثان في جنين متأثرا بإصابته

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين الدكتور فواز حماد، مساء الخميس، عن استشهاد الشاب عبد الهادي فخري نزال (19 عاما) من بلدة قباطية، جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

وكان الشاب نزال أصيب بالرصاص الحي في الرقبة والصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وقد وصفت إصابته بالحرجة، كما استشهد خلال الاقتحام الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب ثلاثة آخرون، نقلوا إثرها إلى مستشفيات مدينة جنين.

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