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تحديث .. الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 6 شهداء

الخميس، 09-11-2023 12:17 م

شهيد وست إصابات خلال اقتحام الاحتلال جنين ومخيمها

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الوكيل الاخباري- استُشهد شاب، وأصيب ستة آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.اضافة اعلان


وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين محمد كميل، عن استشهاد الشاب أيهم محمد العامر (23 عاما)، من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد ايسر العامر.

وقال مصدر، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد الشاب العامر وإصابة ستة مواطنين فلسطينيين على الأقل بينهم مسعف بالرصاص الحي.

 




 

 


 

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