الجمعة 11-08-2023
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الجمعة، 11-08-2023 09:14 ص

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

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الوكيل الإخباري- استشهد شاب وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.

وذكرت ، أن الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقائه متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

 




 

 


 

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