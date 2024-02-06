صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27585

الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27585 شهيدا و66978 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشار التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 123 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضاف أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".