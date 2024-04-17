الأربعاء 17-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

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الأربعاء، 17-04-2024 11:39 ص

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

شهداء


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 56 شهيدا و89 مصابا.اضافة اعلان


وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 ألفا و899 شهيدا، و 76 ألفا و664 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وناشدت الوزارة جميع الجهات المعنية بالعمل على تمكين مرضى السرطان والمصابين بأمراض مزمنة والجرحى الذكور من الفئة العمرية ما بين 16 الى 65 عاما من السفر للعلاج حفاظا على حياتهم حيث يموت العديد منهم يوميا.

 




 

 


 

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