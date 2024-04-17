صحة غزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 56 شهيدا و89 مصابا.وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 ألفا و899 شهيدا، و 76 ألفا و664 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وناشدت الوزارة جميع الجهات المعنية بالعمل على تمكين مرضى السرطان والمصابين بأمراض مزمنة والجرحى الذكور من الفئة العمرية ما بين 16 الى 65 عاما من السفر للعلاج حفاظا على حياتهم حيث يموت العديد منهم يوميا.