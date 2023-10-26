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الخميس، 26-10-2023 03:23 م

صحة غزة ترد على بايدن: يكفيكم وقاحة وكان الأجدر بكم أن تقفوا أمام الحقيقة

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الوكيل الإخباري - ردّ المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور اشرف القدرة على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول شكوكه بالارقام التي تعلنها صحة غزة عن عدد الشهداء كل يوم.

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وقال القدرة، في بيان نشرته الوزارة:" نقول للذين تحاصرهم غزارة دماء الأطفال والنساء من شعبنا المكلوم فلم يجدوا سبيلا إلا التشكيك في صحة الأرقام .... نقول لهم يكفيكم وقاحة وكان الأجدر بكم ان تقفوا أمام الحقيقة وتحاكموا مرتكبي المحرقة والمجازر وتوقفوا دعمهم ".


وأضاف:" وندعو جميع المؤسسات للاطلاع على منظومة العمل في وزارة الصحة، ليعلم العالم أن خلف كل رقم معلن قصة انسان معلوم الاسم والهوية، فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم".


وأضاف القدرة:" نؤكد أننا سنعلن بالتفاصيل وامام العالم بأسره حقيقة حرب الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من اكتوبر الجاري".


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الأربعاء، إنه متأكد من أن الضربات الإسرائيلية بقطاع غزة أدت لسقوط ضحايا مدنيين، لكنه شكك بصحة الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة.



 




 

 


 

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