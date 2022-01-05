الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 03:14 م

صحة غزة تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال الاجهزة الطبية للقطاع

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الوكيل الإخباري-طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة الجهات المعنية كافة، بالضغط على الاحتلال لإدخال الاجهزة الطبية التشخيصية الى قطاع غزة والمحتجزة منذ شهور.

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وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الاربعاء، "لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ممارساته غير الانسانية بحق مرضى قطاع غزة بحرمانهم من حقوقهم العلاجية بشتى الوسائل التي تزيد من معاناة المرضى سواء بمنعهم من الوصول الى المستشفيات التخصصية في الداخل المحتل، ومنع دخول الأدوية والمهام الطبية.
وأضافت انه في الوقت الذي يقف فيه العالم في مربع الاستنفار لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا، يعيق الاحتلال دخول جملة من الاجهزة التشخيصية والطبية التي تساعد في تعزيز جهوزية المنظومة الصحية في قطاع غزة والذي يشهد دخول الموجه الرابعة بمتحور "أوميكرون".


واوضحت الوزارة أن الاحتلال يواصل منع ادخال 8 أجهزة أشعة متحركة للمرة الثانية ومنذ عام وهي أجهزة مقدمة ضمن منحة الصندوق الكويتي وتنفيذ المجلس الفلسطيني للتنمية بكدار، وهي أجهزة هامة لتقديم الخدمات التشخيصية للمرضى المنومين في الأقسام الداخلية ومنها الأقسام الحرجة كأقسام العناية وحضانات الأطفال والعظام والصدر وأقسام كوفيد ومراكز الفرز التنفسي.


واشارت الوزارة إلى أن رفض الاحتلال إدخال هذه الأجهزة لن يمكنها من تقديم هذه الخدمات التشخيصية الى جميع المرضى بالشكل المطلوب، كما ويتلكأ الاحتلال لإدخال أجهزة خاصة بمحطة توليد الأكسجين ومضخات أجهزة الكلى كما أنه يمنع إصلاح عديد من الأجهزة الطبية في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي، منها أجهزة الرنين والأشعة المقطعية والاشعة العادية وأجهزة متحركة ومنعه أيضاً من دخول قطع غيار لازمة لإصلاح هذه الأجهزة الضرورية التي بعضها قارب الى العام وبعضها قارب الى أكثر من عامين.


وجددت الوزارة دعوتها الى المؤسسات الصحية الدولية والانسانية الى الضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية التشخيصية نظرا للحاجة العاجلة لها ضمن جهود تعظيم الجهوزية لمواجهة جائحة كوفيد 19، وتعزيز المرافق الصحية والتي تعاني اما من تعطل للأجهزة وخروجها من الخدمة أو عدم توفر قطع غيار لإتمام عمليات الصيانة الضرورية لها.

 

بترا

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