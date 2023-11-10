صحة غزة : قصف عنيف على مستشفى الشفاء

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ومحيطه بشكل عنيف ومكثف.





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وقالت قناة "الأقصى" الفضائية إن الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي قرب مخيم الشاطئ، وفي مناطق قريبة من مستشفى الشفاء في غزة، هي الأعنف منذ بدء التوغل البري.



وأضافت قناة "الأقصى" الفضائية أن المقاومة تطلق قذائف مضادة للدروع تجاه الدبابات الإسرائيلية خلال الاشتباكات العنيفة المستمرة في عدة مناطق وأحياء غرب مدينة غزة.