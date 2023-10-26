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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 11:07 ص

الاحتلال يحاول تبرير القصف الهمجي لموقع عائلة الدحدوح

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الوكيل الإخباري- حاول جيش الاحتلال الاسرائيلي تبرير الغارة الهمجية التي استهدفت موقعًا يضم أسرة الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة امس الاربعاء، بزعم أنه كان استهدافاً لمواقع تستخدمها حركة حماس 

ونقلت قناة "سي ان ان " عن مسؤول في جيش الاحتلال الاسرائيلي قوله :" استهدف الجيش الإسرائيلي البنية التحتية لحركة حماس في المنطقة" 

وهذه ليست المرة الاولى التي يبرر فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه لمواقع يتواجد فيها المدنيين على انها مواقع عسكرية لحركة المقاومة محاولا بذلك تبرير قصفه الهمجي على انه استهداف لمواقع عسكرية .

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي شن هجمات على قطاع غزة  لليوم العشرون على التوالي، استهدف خلالها مراكز صحية ومنازل ومخابز وأماكن تجمع المدنيين في القطاع . 

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وقد أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد أكثر من 7000فلسطيني في القطاع .

 




 

 


 

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