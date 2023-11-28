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الثلاثاء، 28-11-2023 10:38 ص

صحة غزة: 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن هناك 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة.

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وبين القدرة لقناة الجزيرة، أن المستشفيات في شمال القطاع غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة، مطالباً بإرسال الجرحى إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وأضاف أن الكوادر الطبية تعمل بقدرات محدودة للغاية، مضيفاً أن هناك حاجة إلى مستشفيات ميدانية كبيرة.


وقال القدرة:" تمكنا بإمكانات محلية من تشغيل وحدة الكلى في مجمع الشفاء الطبي، ونطالب كل المؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنظومة الصحية".


وأشار إلى أن أضرار القطاع الصحي جراء قصف الاحتلال وصلت إلى ملايين الدولارات، مؤكداً أن ما وصل من مساعدات طبية خلال الأيام الماضية محدود للغاية.


ودعا القدرة للضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الطبية إلى شمال القطاع.

 

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