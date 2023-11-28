"صحة غزة": أعدنا تشغيل قسم غسيل الكلى بمجمع الشفاء

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، رغم الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي فيه.



وقالت الوزارة، في بيان: "رغم الدمار الكبير الذي أحدثه الاحتلال في البنية التحتية أثناء الاعتداء الغاشم على مجمع الشفاء الطبي استطاعت وزارة الصحة إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى بجهود استثنائية".



ودعت الوزارة، مرضى غسيل الكلى في غزة وشمال غزة للتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة لتلقي الخدمة.

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